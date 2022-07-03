انت الان تتابع خبر اجتماع لبناني أميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، الاحد، السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، والتي أبدت تفاؤلها بشأن الوصول الى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وفق تصريحات صحفية للوزير اللبناني.

وقال بوحبيب، إن:" التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية في مرحلة متقدمة جدًا ويدعو للتفاؤل، فيما ستتضح مساراته خلال شهرين، مؤكدا أن لبنان لم يتلق ردًا مكتوبًا لكنه متمسك بالـ860 كيومتراً ونريد حقل قانا بالكامل".

وأكد ان السفيرة الأميركية أبلغته احتجاجها لاطلاق حزب الله مسيرات فوق حقل كاريش، وهناك اتفاق بأن لا يتم اي إثارة للوضع خلال المفاوضات.