انت الان تتابع خبر وصول 369 الف حاجاً إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت حركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، الى 369165 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة الحج لهذا العام، وفق إحصائية وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد.

وأوضحت الإحصائية أن 299270 حاجاً، وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام 2022, بينما استقبل مركز الهجرة البري 50739 حاجاً, فيما استقبل مركز حجاج البر 18984 حاجا, إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

واشارت إلى أن حجاج بنغلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس السبت، بواقع 11353حاجاً, ثم حجاج الباكستان 9450 حاجاً, والهند 6406 حاجاً, ثم حجاج مصر الذين وصلوا الى 4500 حاج, ثم نيجيريا بواقع 3868 حاجاً.

وبيّنت أن 294377 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية، في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 74758 حاجاً من مختلف الجنسيات.