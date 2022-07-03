انت الان تتابع خبر الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية وغزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم ، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال أربعة عشر فلسطينيا.

كما أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال شابين فلسطينيين من قطاع غزة عند الجدار الأمني بزعم محاولتهما التسلل إلى داخل الخط الأخضر. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة وجنين ومنطقة الجدار الأمني في قطاع غزة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.