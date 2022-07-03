مطار بغداد الدولي يوقف رحلاته بسبب موجات الغبار

انت الان تتابع خبر مطار بغداد الدولي يوقف رحلاته بسبب موجات الغباروالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم، الرحلات الجوية بسبب سوء حالة الطقس.

وقالت الإدارة في بيان، "أوقفنا الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450 مترا"، مضيفة أنها تعلن عن هذا الإجراء أمام المسافرين، وشركات الطيران العاملة في المطار.

وخلال فصل الصيف الحالي أعلنت سلطات الطيران العراقية في مطارات بغداد وأربيل والسليمانية والنجف عن تعليق الرحلات بسبب موجات الغبار.