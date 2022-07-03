انت الان تتابع خبر عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح وذلك على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.

وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.