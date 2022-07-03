انت الان تتابع خبر جرعة رابعة من اللقاح ضد كورونا وسط ارتفاع الإصابات في قطر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت وزارة الصحة القطرية المواطنين والمقيمين الذين مضى على حصولهم على الجرعة المعززة ضد فيروس كورونا، أربعة اشهر، إلى تلقي الجرعة الرابعة من اللقاح.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إلى توفر جرعة رابعة من لقاح كورونا للأفراد بعمر 50 عاماً فما فوق، والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة تزيد من خطر إصابتهم بعدوى كورونا شديدة، بغض النظر عن أعمارهم.

وأًوضحت أن الجرعة الرابعة من اللقاح، تعطى لهذه الفئات بعد مرور أربعة أشهر على تلقي الجرعة المعززة"الجرعة الثالثة" من اللقاح، أو بعد أربعة أشهر من الإصابة بكورونا.

وتحدثت وزارة الصحة القطرية، عن ارتفاع نسبي في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أثناء تواجدهم خارج البلاد وحماية أنفسهم وأفراد أسرهم من خطر الإصابة بالعدوى.

وأشارت الى أنه وعلى الرغم من رفع القيود الاحترازية في قطر، إلا أنها تدعو جميع أفراد المجتمع إلى اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل طوعي حفاظا على صحة الجميع .

ودعت المسافرين الى التأكد من جميع الارشادات والإجراءات المتبعة للحد من انتشار كورونا، في الدول المتوجهين اليها، الى جانب الاطلاع على سياسات العودة الى قطر.