انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مقاطعة شينجيانغ شمال غربي الصين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب الأحد، محافظة آكتشي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، في شمال غربي الصين.

وأضاف المركز أنه رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 40.88 شمالا وخط طول 78.14 درجة شرقا مع وصول عمقه إلى عشرة كيلومترات.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

ويعد الزلزال الثاني الذي يضرب المنطقة خلال يومين.

يذكر انه وفي شهر أيار 2008، وقع أقوى زلزال في العقود الأخيرة في الصين وبلغت قوته 8 درجات، في ذلك الوقت توفي 87150 شخصًا أو فُقدوا، وأصيب 374000، وأصبح ملايين الأشخاص بلا مأوى، وتجاوزت الأضرار الاقتصادية تريليون يوان (149.5 مليار دولار).