انت الان تتابع خبر البرلمان العربي يدعو المنظمات لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث للقدس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب البرلمان العربي منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية ذَات الصلة بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان المستمر على القدس والمقدسات،

كما طالب البرلمان العربي بإرسال لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للاطلاع على الأوضاع في القدس وخاصة الحفريات التي تجري على مدار الساعة تحت المسجد الأقصى.

وحذر البرلمان في بيان اليوم ، من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال الحفريات التي تقوم بها حول المسجد الأقصى مستهدفة أساساته.

وأكد دعمه الكامل للمقدسيين في صمودهم لحماية هذا الصرح الإسلامي الكبير، موجها التحية والإعزاز للمقدسيين لدفاعهم عن القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق المقدسات الدينية.