انت الان تتابع خبر الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين لفحصها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤول فلسطيني، السبت، إن السلطة الفلسطينية ستسلم الرصاصة التي قتلت الصحفية بتلفزيون الجزيرة شيرين أبو عاقلة إلى السلطات الأميركية لفحصها.

في أيار/مايو، استشهدت أبو عاقلة، المراسلة الصحفية في قناة الجزيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.

وحملت شيرين أبو عاقلة الجنسية الأميركية أيضا.

وقالت السلطة الفلسطينية بعد التحقيق إن جنديا إسرائيليا أطلق النار عليها في واقعة "قتل عمد".

وقال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب "اتفقنا على تسليم الرصاصة للأمريكيين لفحصها" لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ونفت إسرائيل الاتهام وقالت إنها تواصل تحقيقها الخاص.

وقال النائب العام أكرم الخطيب، إن الرصاصة لن تُسلم للجانب الإسرائيلي، وأضاف: "تمت الموافقة من جهات الاختصاص في دولة فلسطين على السماح للجانب الأميركي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف وتم تسليمه لهم من أجل القيام بذلك، من قبل خبراء من الولايات المتحدة حضروا لهذه الغاية".