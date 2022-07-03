انت الان تتابع خبر انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهى الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، اليوم ، في بيروت، والذي ترأس جلسته الافتتاحية وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب.

وكشف بوحبيب أنه "تم التطرق إلى الاستمرار بدعم الدولة اللبنانية وعرض أزمة اللبنانيين وضرورة اعتماد مقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين".

وأشار بوحبيب في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أن "هناك إيجابية ملموسة من الأخوة العرب لعودة لبنان إلى عافيته".

كما لفت إلى أنّ النقاشات خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب كانت بنّاءة لا سيما وأنها شملت موضوع دعم الدولة ومؤسّساتها.