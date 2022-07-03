انت الان تتابع خبر بريطانيا: لوائح لمنع الغاء الرحلات في اللحظة الاخيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الحكومة البريطانية عن ادخال لوائح جديدة لمساعدة شركات الطيران في الحيلولة دون إلغاء الرحلات في اللحظة الأخيرة بحلول الصيف.

ووفقا للوائح الحكومية الجديدة التي نشرتها وسائل اعلام بريطانية، اليوم ، سيجري العفو لمرة واحدة بشأن إذن الهبوط والإقلاع في المطار، ما يمكن شركات الطيران من التخطيط بشكل مسبق وتقديم جدول صيفي أكثر واقعية لتقليل الاضطرابات في المطارات.

كما وستتمكن أيضاً من إلغاء الرحلات دون أن تتعرض لغرامة لعدم استخدام إذن الهبوط والإقلاع، ولكن يجب أن ينتهوا من جداولهم الصيفية بحلول الجمعة المقبلة.