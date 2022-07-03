روسيا تنسحب من اتفاقيات مجلس اوروبا

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رياض - احمد صلاح - أعلنت روسيا، اليوم ، عن إنهاء مشاركتها في الاتفاقات الجزئية والموسعة مع المجلس الأوروبي.

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي إنها قررت إنهاء مشاركة وزارات روسية عدة في الاتفاقات، أبرزها الخارجية، والطوارئ ، والعدل، والتعليم والثقافة، والرياضة، والتنمية الرقمية.

وأضاف البيان أنه عملا بقرار رئيس الحكومة الروسية جرى إنهاء مشاركة روسيا وجميع الوزرات الحكومية التابعة لها في الاتفاقات الجزئية والموسعة لمجلس أوروبا اعتبارا من 16 من آذار الماضي.