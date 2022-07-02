انت الان تتابع خبر 3 زلازل تفوق قوتها 6 درجات تضرب جنوب إيران والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 19 بجروح إثر ثلاثة زلازل تجاوزت شدتها 6 درجات ضربت جنوب إيران فجر اليوم السبت، حسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا).

وذكرت الوكالة أن ثلاثة زلازل بقوة (6.1 و 6.1 و 6.3 )على مقياس ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم.

ونقلت عن محافظ هرمزجان، مهدي دوستي، إن الزلازل القوية والعشرات من التوابع الزلزالية أدت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير.

وأوضح أن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها.

وكان المركز الأميركي للمسح الجيولوجي ذكر في وقت سابق أن زلزالا ضرب منطقة تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.

وفي تشرين الثاني 2021 قتل شخص بعدما ضرب زلزالان تفوق قوتهما 6 درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزجان.

وتقع إيران التي تمتد على أكثر من 1,6 مليون كلم مربع ويقطنها زهاء 83 مليون نسمة، فوق كثير من الصفائح التكتونية الرئيسة ويعبر في أراضيها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

ويعود الزلزال الأكثر فتكا خلال العقود الثلاثة الماضية الى العام 1990، حين لقي 40 ألف شخص مصرعهم وجرح 300 ألف وشرد نصف مليون آخرين جراء زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب شمال البلاد.

وفي عام 2003، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات محافظة كرمان (جنوب شرق) ودمر مدينة بم القديمة - بما فيها القلعة الشهيرة المبنية بالطوب اللين - وقتل 31 ألف شخص على الأقل.