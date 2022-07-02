انت الان تتابع خبر هجوم إسرائيلي بصواريخ استهدف جنوب طرطوس في سوريا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفذ الجيش الإسرائيلي صباح السبت، "عدوانا جويا" استهدف "عدة مداجن" في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس في سوريا حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 6.30 صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس" وفق ما نقلت "سانا".

أدى الهجوم بحسب "سانا"، إلى "إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة، ووقوع بعض الخسائر المدنية".