انت الان تتابع خبر المتظاهرون في ليبيا يقتحمون مبنى البرلمان ويضرمون النار أمامه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وسائل الإعلام الليبية أن المتظاهرون الشباب في ليبيا قاموا مساء أمس باقتحام مبنى البرلمان في طبرق واضرموا النيران أمام المقر.

وأضافت وسائل الإعلام أن الشباب الغاضب من تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية في البلاد دخلوا مبنى البرلمان وأحدثوا فيه أضرارا، وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من محيط المبنى.

وأوضحت وسائل الإعلام الليبية أن المتظاهرون الشباب قاموا بإشعال الإطارات خارج مبنى البرلمان في طبرق لإعلان غضبهم الشديد على تدهور الأوضاع المعيشية السياسية في البلاد.

وفي سياق متصل أكد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة على دعم المتظاهرين في البلاد، ويوافق على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة وإنه لا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات.