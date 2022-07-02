انت الان تتابع خبر مظاهرات ليبيا : تهديد باللجوء إلى العصيان المدني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هزت المظاهرات الشبابية جميع أرجاء ليبيا من أمس الجمعة بطرق سلمية لا يوجد فيها تخريب أو مس المؤسسات الخاصة بالدولة الليبية من أجل تلبية طلباتهم.

وأعلن المنظمين للمظاهرات الشبابية في ليبيا عن استمرارهم في الاحتجاج سلميا حتى تحقيق أهدافهم بعد تردي الوضع الاقتصادي والأمني بسبب الفوضى والانقسام السياسي.

وأكد المنظمين للمظاهرات الشبابية في ليبيا على أن صبرهم نفذ وهددوا بإمكانية اللجوء إلى العصيان المدني من أجل مواصلة مشوار التظاهر السلمي إلى حين تحقيق أهدافه.

كما أكد الشباب المشارك في المظاهرات على أنهم لن يرضوا بالمساومة أو الاستغلال لتغيير مسار هذه الانتفاضة الشبابية في ليبيا ورفضهم أيضاً محاولة تسييس تعبيرهم السلمي لأجل غايات سياسية