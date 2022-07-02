انت الان تتابع خبر الصحة العالمية: ازدياد اصابات جدري القردة ثلاثة أضعاف في أوروبا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت منظمة الصحة العالمية الجمعة، إلى تحرك عاجل للحد من تفشي جدري القردة في أوروبا مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة .

ودعا المدير الإقليمي للمنظمة في بيان الدول الأوروبية إلى "تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القردة في منطقة جغرافية أكبر". وفقا لما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية .

وقال مدير منظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغه "من الواجب القيام بتحرك عاجل ومنسق إذا أردنا احداث تغيير في السباق ضد تفشي المرض".

وأفادت معطيات منظمة الصحة أن أوروبا سجلت أكثر من 4500 إصابة مؤكدة، أي أكثر بثلاثة اضعاف مما سجل في منتصف حزيران.

ويشكل هذا العدد تسعين بالمئة من الإصابات التي احصيت في العالم منذ منتصف أيار، حين بدأ هذا المرض الذي كان محصورا بعشر دول إفريقية يتفشى في أوروبا.

وباتت أوروبا بؤرة لانتشار جدري القردة، وتضم 31 بلدا أو منطقة سجلت فيها حالات بهذا المرض.

وكان خبراء منظمة الصحة اعتبروا أن ازدياد عدد الحالات بات تهديدا صحيا يثير قلقا كبيرا، ولكن من دون أن يبلغ حتى الآن مستوى حالة طوارىء صحية عالمية.