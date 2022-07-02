انت الان تتابع خبر الحكومة البريطانية: اسانج استانف تسليمه للولايات المتحدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استأنف اسانج مؤسس موقع ويكيليكس اليوم قرار الحكومة البريطانية تسليمه للولايات المتحدة.

وأعلنت المحكمة العليا في لندن أن جوليان أسانج استأنف اليوم ، قرار الحكومة البريطانية تسليمه للولايات المتحدة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية أن أسانج استأنف قرار ترحيله من قبل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل التي وقعت في 17 حزيران مرسوما بتسليمه الى الولايات المتحدة، حيث يواجه أحكاما ب 175 سنة سجنا ،على خلفية تسريب عدد كبير من الوثائق السرية.