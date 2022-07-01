انت الان تتابع خبر فضيحة دبلوماسية.. سكرتيرة عربية في الكويت تتهم سفيرا بهتك عرضها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت سكرتيرة تعمل في إحدى السفارات الإفريقية، بتقديم بلاغ إلى المخفر عن تعرضها لخدش حيائها وهتك عرض، بحسب ما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية.

واتهمت السكرتيرة في بلاغها السفير الإفريقي، مشيرة الى انه قام باستدراجها إلى مكتبه، وأمسك يدها واحتضنها، لكنها تمكنت من الإفلات منه والخروج من السفارة.

وأفادت مصادر أمنية لصحيفة "الراي"، بأنه تم تسجيل قضية بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتصنيفها جناية هتك عرض، وسيتم إبلاغ وزارة الخارجية بتقرير عن الواقعة من النيابة العامة، جهة التحقيق في البلد الخليجي.

ولم تذكر الصحيفة اي تفاصيل أخرى حول السفارة المعنية بالواقعة أو هوية السفير المتهم.

هذا وتتمتع الكويت بقوانين صارمة لمكافحة الظواهر المتعلقة بالتحرش والعنف ضد المرأة، لكن السؤال الذي يطرحه البعض، هل الحصانة الدبلوماسية التى يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية تقف عائقا فى طريق محاسبة السفير المتهم فى الواقعة؟

حيث أقرت الأعراف الدولية، منذ القرن السادس عشر، الحصانة الدبلوماسية لرئيس البعثة الأجنبية ولأفرادها المتمتعين بالصفة الدبلوماسية، فلم يكن من سبيل لملاحقة الموظف الدبلوماسي، سواء أكان فعله شخصيًا أم مرتبطًا بعمله الرسمي، ولا إلى مقاضاته مدنيًا.