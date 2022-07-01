انت الان تتابع خبر طبيب أردوغان السابق: زعيم المافيا سادات بكر يستهدف الرئيس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الطبيب السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تورهان شوماز، إن:" زعيم المافيا سادات بكر، المقيم حاليا في دبي، الذي عاد للساحة من جديد بمنشوراته على "تويتر" يستهدف الرئيس بلغة خاصة".

وأفاد شوماز، بأن بكر، يستهدف أردوغان من خلال ذكر شخصيات لا وزن لها بالرأي العام التركي لكنها مهمة بالنسبة لأردوغان، مبينا أن "سادات بكر يريد أن يعزز من جديد الانطباع العام بأن كل ما يقوله صحيح ليحشد رأيا عاما أكبر بالوثائق والمعلومات التي سيكشف عنها خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأشار إلى أن "بكر يتواصل مع أردوغان بلغة خاصة لا نفهمها ولا نستطيع التعليق عليها، وهو بهذه الطريقة يبعث بتهديدات إلى أردوغان"، لافتا إلى أن بكر بحوزته وثائق شديدة الأهمية.

وأضاف: "ليس لدي معلومات عن كيفية حصوله على تلك الوثائق، لكن من الممكن أنه حصل عليها من مسؤولين مختلفين داخل الدولة. وإلا فإنه ليس من الممكن أن يمتلك هذا الكم من المعلومات الدقيقة والشمولية".

هذا وزعم شوماز أن بكر سيسرع من وتيرة هذا التواصل الضمني مع أردوغان خلال فترة الانتخابات، وأنه بدأ الاستعدادات لهذا اعتبارا من الآن قائلا: "بصفتي طبيبا أرى مدى إصرار سادات بكر على الاستمرار في الكشف عن فضائح النظام القائم. إنه سيستخدم ما بحوزته من وثائق أثناء الأجواء الانتخابية".