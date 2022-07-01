انت الان تتابع خبر تبادل أسرى بين روسيا واوكرانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرت روسيا عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني الأربعاء، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس.

وبينت الوزراة أن أكثر من 6 آلاف شخص أوكراني تم أسرهم خلال العمليات العسكرية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "تم تبادل 144 جنديا مقابل 144 جنديا أوكرانيا، وتم تنظيم العملية وتنفيذها بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

وأضاف البيان : " عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلموا يزيد عن 6 آلاف شخص".

وكان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أعلن رفض السلطات الأوكرانية إجراء عملية تبادل أسرى بين الجانبين، من دون تقديم تفسير.

تسيف في تصريحاتٍ له اليوم الأربعاء، إن عملية التبادل توقفت من قبل الجانب الأوكران، على الرّغم من حقيقة أن الجانب الروسي قد سلّم 51 أوكرانياً.

وأوضح أن روسيا قامت بوضع قائمة من 251 جندياً لإتمام عملية التبادل ليتم تخفيضها مراراً وتكراراً خلال اليوم، لتقتصر القائمة في النهاية على 35 اسماً، مضيفاً بهذا الشأن: "لدى الجانب الروسي كلّ الأسباب للاعتقاد بأنّ ليس كل شيء على ما يرام مع الجنود الروس الموجودين في الأسر".

وحذر ميزينتسيف من استخدام نظام كييف للتعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تلاحظ ذلك.

وبين أن كييف أبلغت وزارة الخارجية البريطانية في 1 نيسان/أبريل أنها لا تنوي الامتثال لاتفاقية جنيف فيما يخص معاملة أسرى الحرب الروس، لافتاً إلى أن أوكرانيا انتهت من التحضير لاستفزازات الجديدة بمشاركة مدنيين في كونوتوب وتروستيانتس وبوروديانك وكاتيوزانك".