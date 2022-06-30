انت الان تتابع خبر نقل صلاحيات رئيس وزراء إسرائيل.. وهذا أهم ما قاله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت صلاحيات رئيس الوزراء الإسرائيلي من نفتالي بينيت، الذي شغل هذا المنصب العام الماضي، إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وفق بيان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، الخميس.

وأفاد المكتب: أقام رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت ورئيس الوزراء الجديد يائير لابيد مراسم تسليم متواضعة في مكتب رئيس الوزراء في القدس”.

وحضر المراسم كبار مسؤولي كلا المكتبين وأفراد عائلتيْ بينيت ولابيد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أعلن، قبل وقت قليل، عزمه عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن بينيت قد أبلغ أعضاء كتلته أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وأنه سيبقى رئيس وزراء بديلا، حيث قرر تسليم قيادة حزب “يمينا” الذي يترأسه لـ أيليت شاكيد، رقم 2 في الحزب، وهي تتولى مقعد وزارة الداخلية في الائتلاف الإسرائيلي الحالي.

وصوّت البرلمان الإسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة لصالح حلّ نفسه، بحسب مقطع فيديو بثته قناة الكنيست التلفزيونية الرسمية.

وتوجه بينت للابيد قائلا: "هذا المنصب المميز للغاية، وهذه الدولة ليسا ملكا لشخص واحد، وإنما ملك لجميع أبناء الشعب. إنني أمرر لك عصا القيادة المقدس، حيث أسلم بين يديك المسؤولية عن دولة إسرائيل. وأتمنى لك أن تحافظ عليها وأن يحفظك الله".