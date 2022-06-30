انت الان تتابع خبر إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في الإمارات : شوف كام يوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت دولةالإمارات العربية إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القاطع الخاص بالدولة والذي من المقرر أن يكون وقفة عرفات يوم الجمعة الموافق 8 يوليو على أن يكون أول أيام عيد الأضحى السبت الموافق 9 يوليو.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو المقبل إلى يوم الاثنين الموافق 11 من الشهر ذاته.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هذه الفترة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.