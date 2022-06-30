تحذير عاجل من الكويت للمواطنين في البلاد

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رياض - احمد صلاح - وجهة دولة الكويت تحذير عاجل للمواطنين في البلاد اليوم الخميس الموافق 30 يونيو وذلك بسبب نشاط الرياح المثير للغبار في بعض المناطق المكشوفة من البلاد والتي قد تؤدي إلى حدوث انخفاض في الرؤية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أنه على المواطنين في البلاد توخذي الحذر وخاصة المتواجدين على الطرق ومرتادي البحر بسبب نشاط الرياح المثير للغبار في بعض المناطق المكشوفة من البلاد.

وطالبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين بعدم التردد في في الاتصال بهاتف الطوارئ 112 عند الضرورة، والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية في ظل ظروف الطقس السيئة والتي تضرب البلاد خلال الساعات القادمة.