انت الان تتابع خبر العراق تحتفل بثورة العشرين في نفس يوم احتفال مصر بعيد 30 يونيو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتفل العراق اليوم الخميس الموافق 30 يونيو بذكرى ثورة العشرين والتي نجح فيها الشعب العراقي مقاومة النفوذ البريطاني الذي كان يعم في الأرض فسادا.. وهو نفس اليوم الذي تحتفل فيه مصر بعيد ثورة 30 يونيو والتي تخلص فيها الشعب من حكم جماعة الإخوان.

وفي يوم وليلة نهض الشعب العراقي ليشعل فتيل ثورة شعبية واسعة النطاق في يوم 30 يونيو 1920 والتى سميت بثورة العشرين وشملت معظم المدن العراقية لمقاومة البريطانيون.

وكان سبب اندلاع ثورة العشرين في يوم 30 يونيو 1920 القبض على أحد شيوخ العشائر الشيخ ضارى بن محمود “شيخ عشيرة زوبع” من قبيلة شمر مما أدّى إلى دخول رجاله لسراي الحكومة، وإطلاقهم سراح شيخهم وقتلهم الحرس، وتدميرهم السكة الحديد.

ثورة العشرين في يوم 30 يونيو 1920 دامت حوالي ستة شهور تكبدت خلالها القوات البريطانية خسائر بشرية كبيرة بلغت حوالى ألفين وخمسمائة بين قتيل وجريح، وخسائر كبيرة في الممتلكات أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.