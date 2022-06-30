انت الان تتابع خبر قرار عاجل من رئيس الإمارات بشأن أبناء المواطنات الإماراتيات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الخميس الموافق 30 يونيو قرار عاجل بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة.

وقرر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن يتم معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.

ووجه رئيس الإمارات، بإصدار نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار وتوجيه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار.

يأتي ذلك في إطار حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة.