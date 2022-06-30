انت الان تتابع خبر للمرة الثانية.. أميركا تفشل في تجربة صاروخ فرط صوتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية على أن أمريكا فشلت للمرة الثانية في تجربة اختبار إطلاق صاروخ أمريكي فرط صوتي وذلك بسبب مشكلة في إطلاقه.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية أن فشل اختبار صاروخ أميركي فرط صوتي بسبب مشكلة في إطلاقه وأن العطل وقع عقب تشغيل المحرك.

وكشفت وزارة الدفاع الأميركية عن مكان إطلاق تجربة اختبار إطلاق صاروخ أمريكي فرط صوتي حيث تم إطلاقه في هاواي وأكدت على أن الإدارة واثقة من نجاح التجربة المرة القادمة.

وأضافت الدفاع الأمريكية أن الإدارة واثقة من سيرها على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتفوق في مجال الأسلحة الأسرع من الصوت سواء كانت هجومية أو دفاعية.

ويسعى الجيش الأميركي إلى الاعتماد على الأسلحة المطورة وتثبيت هذه الصواريخ على مدمرات “زومولت” والغواصات من طراز “فرجينيا”.