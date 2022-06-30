انت الان تتابع خبر النواب الإسرائيليون يقرون حل الكنيست لإجراء انتخابات بـ 1 تشرين الثاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر النواب الإسرائيليون الخميس حل الكنيست مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ستكون الخامسة خلال 3 سنوات ونصف السنة وتم تحديد موعدها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وبعد تأخير دام ساعات، صوت 92 نائبا من أصل 120 الخميس لصالح حل البرلمان، في اقتراع سيسمح أيضا لوزير الخارجية يائير لبيد بأن يتولى رئاسة الحكومة خلفا لنفتالي بينيت الجمعة.

وكانت لجنة برلمانية مكونة من نواب للمعارضة والائتلاف الحاكم، أقرت في وقت سابق هذا الأسبوع حل الكنيست مساء الأربعاء.

لكن تم تأجيل هذا التصويت بسبب مناقشات طويلة في المجلس حول مشاريع قوانين يريد النواب تمريرها قبل حله.

وكانت ذروة مناقشات مساء الأربعاء إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت أنه لن يكون مرشحا في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في الخريف في 25 تشرين الأول/أكتوبر أو الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بينيت "لا أنوي الترشح في الانتخابات المقبلة لكنني سأبقى جنديا مخلصا لهذا البلد، الذي خدمته طوال حياتي كجندي وضابط ووزير ورئيس للوزراء"، مؤكداً تسليمه قيادة تشكيلته حزبه يمينا لوزيرة الداخلية الحالية أيليت شاكيد.

ويفترض أن يسلم بينيت بعد حل البرلمان، أي رسميا في الساعة 00:00 من اليوم التالي للحل أي في اللحظات الأولى من الجمعة، منصب رئيس الوزراء إلى وزير الخارجية يائير لبيد.

وكان بينيت ولبيد قد في حزيران/يونيو 2021 جمعا ائتلاف من 8 أحزاب (من اليمين واليسار والوسط) بينها للمرة الأولى تشكيل عربي، من أجل الإطاحة بحكم بنيامين نتانياهو الذي استمر 12 عاما متتاليا.

لبيد رئيسا للحكومة الانتقالية

لكن اتفاق الائتلاف بين بينيت ولبيد ينص على التناوب على السلطة بما في ذلك بند يقضي بأن يتولى لبيد الحكومة بشكل انتقالي حتى تشكيل الحكومة الجديدة إذا تم حل البرلمان الذي جاء بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تشرذم المشهد السياسي الإسرائيلي بوجود 13 حزبا تتقاسم 120 مقعدا.

وسيستقبل لبيد في منتصف تموز/يوليو الرئيس الأميركي جو بايدن في إسرائيل في أول جولة له في الشرق الأوسط منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وسيكون عليه أيضا أن يراقب السياسة الوطنية مع زعيم المعارضة وحزب الليكود بنيامين نتانياهو (72 عامًا) الذي يحاكم بتهم فساد في سلسلة من القضايا ويسعى إلى استعادة منصبه السابق على رأس الحكومة.

وقال نتانياهو الخميس إن "التجربة (الائتلاف) فشلت. هذا ما يحدث عندما تجمع بين يمين متطرف مزيف ويسار راديكالي".

وأضاف نتنياهو "هل ستكون لدينا حكومة أخرى برئاسة لبيد أخرى ستكون فاشلة أو حكومة يمينية بقيادتنا؟".

وأكد "نحن البديل الوحيد! حكومة قوية ووطنية ومسؤولة"، قبل أن تبدأ حملته للانتخابات المقبلة.