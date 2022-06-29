الرئيس الأوكراني يقرر قطع العلاقات مع سوريا

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رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

ويأتي ذلك، في أعقاب إعلان سوريا الاعتراف باستقلال كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم الأربعاء.

وذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان: "تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف المصدر: "سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وكانت الرئاسة السورية قد أكدت عزمها إقامة علاقات مع الإقليمين في شباط الماضي.