انت الان تتابع خبر وفاة 20 شخصا عطشا في الصحراء الليبية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت خدمة الإغاثة والطوارئ في ليبيا، الأربعاء، أنها انتشلت جثث 20 شخصاً قضوا عطشاً في الصحراء بعد تعطل سيارة ال(بيك آب) التي تقلهم، بالقرب من الحدود مع تشاد.

ووفقاً لوكالة الأنباء الليبية، أوضحت الخدمة في بيان، أنها عثرت على المركبة القادمة من تشاد على بعد 310 كم جنوب الكفرة، وعلى بعد 20 كم من الحدود التشادية الليبية، فيما يظهر مقطع فيديو منشور على صفحة "الاغاثة والطواري" عبر فيس بوك، بقايا اجساد المتوفين ملقاة على الرمال في حالة تحلل.