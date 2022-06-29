انت الان تتابع خبر الكرملين: تصريحات وزير الدفاع البريطاني عن بوتين وقاحة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، تصريح وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقاحة، مؤكدا أن مثل هذا السلوك يلقي بظلاله على المملكة المتحدة.

وقال بيسكوف لوكالة "تاس" يوم الأربعاء، معلقا على بيان والاس: "لسوء الحظ، نرى هنا مستوى منخفضا من الثقافة الشخصية والسياسية على حد سواء. هذه الوقاحة، والتي لا يمكن تسميتها بطريقة أخرى، تلقي بظلالها على البلد الذي يمثله".

وأضاف بيسكوف: "هذا الوزير، مرة أخرى، للأسف، ليس وحيدا في افتقاره العدواني للثقافة. نرى آخرين مثله. لا يمكنهم حل المشاكل. إنهم يخلقونها فقط".

وفي وقت سابق، شن والاس عددا من الهجمات الكلامية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.