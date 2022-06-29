انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن اعتزال الحياة السياسية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، مساء الأربعاء، اعتزاله الحياة السياسية في الوقت الحالي وعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

وأوضح بينيت في مؤتمر صحفي، أنه سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء المقبل يائير لابيد، وسيساعده في قيادة الحكومة التي سيتولاها الأخير بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات المقبلة، وذلك بعد التصويت على حل الكنيست الليلة.

وقال: "سأستمر في مساعدة لابيد بقدر ما يتطلب الأمر".

وأضاف: "خلال عام من فترة حكومتي حققنا الهدوء في غلاف غزة وعملنا بقواسم مشتركة كثيرة وحققنا نجاحات كبيرة"

وأعلن بينيت عن نقل قيادة حزبه "يمينا" إلى وزيرة الداخلية إيليت شاكيد التي وصفها بأنها "شريكة مميزة"، مضيفًا: "أنا متأكد من أنها ستبقى في قيادة الحزب للأبد"

وأظهر استطلاع سريع أجرته قناة 12 العبرية بعد إعلان بينيت، أن حزب يمينا بقيادة شاكيد سيحصد 5 مقاعد ويتجاوز نسبة الحسم، وأنه في حال تم الانضمام للكتلة اليمينية بقيادة الليكود فإنها ستصل إلى 63 مقعدًا وبذلك لا يحتاج نتنياهو إلى حزب منصور عباس أو غيره.

وأفادت قناة "كان" العبرية الرسمية بأن نفتالي بينيت أبلغ، مساء الأربعاء، أعضاء كتلته البرلمانية، بأنه لا يعتزم الترشح في الانتخابات المقبلة.