انت الان تتابع خبر ليس السبت! الأحد أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كل من ماليزيا وسلطنة بروناي واليابان وأندونيسيا وباكستان رسميًا عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة اليوم الأربعاء، وأكدت الجهات المختصة في البلدين أنه وفقًا لهذه النتيجة، فإن يوم الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول.

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم في العاشر من ذي الحجة بعيد الأضحى المبارك، بعد انتهاء وقفة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، كما يتوجه الحجاج في هذا الشهر إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

ويعدّ عيد الأضحى ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.