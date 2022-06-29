انت الان تتابع خبر حلف الناتو يؤكد أنه سيبقى تحالفا دفاعيا ولا يسعى لمهاجمة أحد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعم حلف الناتو أنه سيبقى "ذو طبيعة دفاعية" ولا يسعى لمهاجمة أي دولة أخرى، وذلك في المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو خلال السنوات العشر القادمة.

وجاء في المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف: "يعتزم الناتو حماية حرية وأمن حلفائه. والغرض الرئيسي للمنظمة ومهمتها الأساسية هو ضمان دفاعنا الجماعي ضد جميع التهديدات، بغض النظر عن مصدرها. الحلف دفاعي بطبيعته".