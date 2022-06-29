انت الان تتابع خبر إسرائيل تزعم إحباط تهريب أسلحة قادمة من الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعم جيش الاحتلال أنه أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى إسرائيل من الأردن بالقرب من البحر الميت، الشهر الماضي، يشتبه في أنها كانت تهدف إلى تنفيذ ما وصفها جيش الاحتلال بـ (أعمال إرهابية).

ووفق ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإنه في ليلة 22 أيار، كشف جنود الاحتلال عبر كاميرات المراقبة المشتبه بهم يقتربون من الحدود بالقرب من البحر الميت، وتم إرسال قوات إلى موقعهم.

وأضاف الصحيفة : تم القبض على رجلين وتمت مصادرة حقيبة بها 4 مسدسات و4 بنادق M16.

وتضيف : قام جهاز الشاباك (الاستخبارات الداخلية) باستجواب المعتقلين، وقاد التحقيق إلى اعتقال اثنين آخرين من المشتبه بهم.

وبينت الصحيفة انه في الأسبوع الماضي، اعتقلت قوات الأمن رجلين أيضا من قرى بدوية بالقرب من ديمونة للاشتباه في تهريبهما أسلحة من الأردن.