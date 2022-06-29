انت الان تتابع خبر آبي أحمد: هنالك أطراف تريدنا أن ننزلق إلى حرب مع السودان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن كثيرين يريدون أن تنزلق بلاده إلى حرب مع السودان، ودعا إلى التحلي بضبط النفس.

وقال أحمد عبر حسابه في "تويتر إن هناك أطرافا تمارس "ضغوطا خارجية" وتدفع إلى انزلاق البلدين نحو الاقتتال، وأكد أن تلك الأطراف "سواء أكانت حكومات أم غيرها.. لن تجني أي فائدة من تأجيج الفتن".