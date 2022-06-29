انت الان تتابع خبر البنك الدولي يوافق على طلب الحكومة اليمنية : دعم الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الموافق على طلب الحكومة اليمنية لدعم الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل والتي من بينها الزراعة والأسماك والخدمات.

وقال البنك الدولي أن برامجه ستستجيب للأولويات التي قدمتها الحكومة اليمنية من أجل دعم الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل والتي من بينها الزراعة والأسماك والخدمات.

وأضاف البنك الدولي أنه سيقوم بالموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافة إلى دعم مؤسسات دولة اليمن من أجل استعادة دورها وتنمية إيراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص.

كما أكد البنك الدولي على أنه يقف بجانب الحكومة اليمنية والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية وتقديم كل سبل الدعم لمؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية إيراداتها.