انت الان تتابع خبر بايدن يعلن تعزيز التواجد العسكري في دول أوروبا : للرد على التهديدات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في الدول الأوروبية من أجل الرد على التهديدات التي قد تأتي من أي اتجاه.

وقال جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعزز وجودها العسكري في أوروبا كي يتمكن الحلف من “الردّ على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات سواء كانت برا أو جوا أو بحرا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن سيتم تعزيز التواجد العسكري الأمريكي والإمكانات العسكرية الأميركية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وأكد جو بايدن على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تغيير حجم القوات المسلحة في أوروبا نظرا للتحديات الراهنة والتهديدات الآتية من كافة الاتجاهات.