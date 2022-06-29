انت الان تتابع خبر ستولتنبيرغ يعلن موعد قبول انضمام السويد وفنلندا للناتو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ إن:" قبول انضمام السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي سيتم الاربعاء"، وفق تصريحات صحفية للامين العام، الأربعاء.

وأضاف ستولتنبيرغ، أن عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو تسير بسرعة غير مسبوقة، ويعتمد تاريخ عضويتها على التصديق على بروتوكول الانضمام، ومصادقة 30 برلمانا.

ولفت الأمين العام للناتو إلى أن قمة الناتو ستتبنى مفهوما استراتيجيا جديدا سيصبح مخططا لبناء تحالف مستقبلي.

واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن روسيا تمثل "تهديدا مباشرا" لأمن دول الناتو: قائلا: "سنقول بوضوح خلال القمة التي ستراجع خارطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ العام 2010، إن روسيا تمثل تهديدا مباشرا لأمننا".

كما شدد على أن قادة الناتو سيعيدون التأكيد على التزامهم بزيادة الإنفاق الدفاعي في القمة.

وأضاف ستولتبيرغ أن الحلف سيزيد في عدد قوات الرد التابعة له من 40.000 إلى 300.000 بحلول العام المقبل.