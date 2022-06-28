انت الان تتابع خبر رابط نظام نور ولي الامر تسجيل دخول 1443.. اعرف الخطوات دلوقتي هتسهلها عليك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر نظام نور ولي الامر من اكثر الاشياء الذي يبحث عنها الجميع حالياً لمعرفة نتائج الطلاب، حيث انه من الانظمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودي للعديد من الاغراض، ومن أهمها إمكانية جعل أولياء الأمور يستطيعون التسجيل لابنائهم إلكترونياً، والاستعلام عن النتائج سواء برقم الهوية أو السجل المدني وغيرها.

رابط نظام نور ولي الامر تسجيل دخول 1443

ويستطيع ولي الامر الدخول على رابط نور ولي الامر تسجيل دخول من هنا، وذلك للإستفادة من الخدمات.

ثم ينقر على خانة الدخول للخدمة.

وإدخال أسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقيق.

وحالة الدخول لاول مرة يتم النقر على كلمة التسجيل لولي الأمر، وتدوين البيانات الخاصة بولي الأمر في المكان المخصص له والنقر على التالي.

وبعد كتابة كل البيانات التي تخص ولي الامر واختيار المدرسة والإدارة التعليمية، بعدها تراجع البيانات ويوافق على الإقرار.