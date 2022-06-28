انت الان تتابع خبر عاجل.. حادث ميناء العقبة.. القوات المسلحة الاردنية وضحت كل حاجة في بيان رسمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بالإعلان عن تلبيه النداء الوطني الخاص بالتعامل مع حادث تسريب الغاز السام داخل ميناء العقبة، وذلك بعمل الكثير من الإجراءات الفزري بغرض التخفيف من آثار الحادثة، وانطلق الحرص الوطني الكبير لحماية المجتمع الأردني من جميع الأخطار والكوارث.

إغلاق منطقة حادث ميناء العقبة

وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية أنه تم العمل على إغلاق منطقة الحادث من خلال المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية، وأكد المتحدث أن أحد الغطاسين قام بقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية بإنقاذ العديد من المصابين، وهذا بسبب حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة.

تحضير مستشفى الامير هاشم لتستقبل المصابين

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الاردنية عن تحضير مستشفى الأمير هاشم والمستشفى الميداني في العقبة، وذلك لاستقبال كل الحالات، وعلى الفور تم تحريك 4 طائرات للإخلاء الطبي من مطار ماركا العسكري الذي يأتي في اتجاه العقبة لإخلاء جميع المصابين، وارسال فريق طبي من القوات المسلحة الأردنية لتقديم الخدمات الطبية الملكية.