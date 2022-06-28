انت الان تتابع خبر قمة السبع تعلن الحرب على روسيا : لن نسمح لبوتن بالانتصار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مجموعة الدول السبع الحرب على روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه الطويلة مع أوكرانيا والتي تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة في القارة الأوروبية.

وأكدت دول مجموعة السبع في بيانها الختامي اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو على أنهم لن يسمحوا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتصار بحربه على أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولز أن دول مجموعة السبع يجب ألا تسمح للرئيس الروسي فلاديمية بوتين بأن ينتصر في حربه على أوكرانيا وأن مجموعة السبع تقف صفا واحدا في دعمها لأوكرانيا.

وأضاف أن دول مجموعة السبع ستواصل رفع الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه الحرب داخل أوكرانيا بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظامه.

ودعت دول مجموعة السبع جميع الدول إلى تجنّب المبالغة في تخزين الغذاء الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل إضافي ويسبب أزمة كبيرة بالقارة الأوروبية.