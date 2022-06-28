انت الان تتابع خبر الكرملين للقوات الأوكرانية : ألقوا أسلحتكم وتنتهي الحرب في يوم واحد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه الكرملين اليوم الثلاثاء رسالة هامة وعاجلة للقوات الأوكرانية التي دخلت في حرب شرسة مع القوات المسلحة الروسية ومستمرة منذ فترة طويلة وحتى هذه اللحظة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الأوكرانية لديها فرصة كبيرة في إنهاء الحرب مع روسيا في يوم واحد وذلك إذا ألقت أسلحتها ونفذت شروط روسيا الاتحادية.

وأضاف دميتري بيسكوف أن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية تسير وفق المخطط المرسوم لها وتحقق أهدافها بشكل ملحوظ.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية ليس لها مخطط زمني وأن الجميع يستند إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتسير وفقا للخطة المرسومة.