انت الان تتابع خبر الصين تفتح النار على حلف الناتو : خلق فوضى في أوروبا ويريد إثارتها في أسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فتحت وزارة الخارجية الصينية النار على حلف الناتو “أكبر تحالف عسكري في العالم” بعد التصريحات الكاذبة والاستفزازية ضد الصين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان أنه يجب على حلف “الناتو” التوقف الفوري عن نشر تصريحات كاذبة واستفزازية ضد الصين.

وأضاف تشاو ليجيان أن حلف الناتو يعد أداة تحافظ من خلالها بعض الدول على هيمنتها من خلال خلق أعداء وهميين لهذا الغرض وأنه يلتزم منذ فترة طويلة بمفاهيم أمنية عفا عليها الزمن.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الصينية حلف الناتو بالتخلي عن عقلية الحرب الباردة، والبحث عن أعداء وهميين خاصة وأنه “أحدث فوضى” في أوروبا، ويريد إثارتها في أسيا ومناطق أخرى من العالم.