انت الان تتابع خبر بصواريخ أمريكية.. القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوجانسك الشعبية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو على أن القوات الأوكرانية قصفت بيريفالسك في جمهورية لوجانسك الشعبية بصواريخ أمريكية الصنع من منظومة راجمات “MLRS “M142 HIMARS.

وقال مكتب جمهورية لوجانسك الشعبية أنه في تمام الساعة 7:20 من اتجاه أرتيموفسك باتجاه بيريفالسك قامت القوات الأوكرانية بتوجيه ضربة باستخدام صاروخ M142 HIMARS MLRS.

وأضاف مكتب جمهورية لوجانسك الشعبية أن هذه هي الحالة الأولى لاستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من قبل القوات الأوكرانية.

يذكر أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد أعلن الخميس الماضي أن بلاده استلمت منظومة راجمة الصواريخ هيمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي يبلغ مداها حوالي 80 كيلومترا في الحزمة الحادية عشرة من المساعدة العسكرية إلى كييف من واشنطن.