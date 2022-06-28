انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية تعلن إسقاط ثلاث مقاتلات “سو-25” تابعة لسلاح الجو الأوكراني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو إسقاط ثلاث مقاتلات من طراز “سو-25” ومروحية واحدة من طراز “مي-8” تابعين لسلاح الجو الأوكراني.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية نجحت في التعامل المع المقاتلات الإوكرانية وتم إسقاط 3 مقاتلات من طراز “سو-25″، ومروحية واحدة من طراز “مي-8”.

وأضاف إيجور كوناشينكوف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تعاملت مع 7 صواريخ من طراز “توتشكا أو” في جمهورية لوجانسك الشعبية و10 صواريخ من راجمات الصواريخ في منطقة خاركوف ودونيتسك.

وتابع متحدث وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة تمكنت من إصابة أربعة فصائل من راجمات الصواريخ من طراز “جراد” وفصيلين من المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية.