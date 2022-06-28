انت الان تتابع خبر أزمة بين أثيوبيا والسودان.. قصف مدفعي وقتل اسرى سودانين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت الاوضاع بين أثيوبيا والسودان، فبعد قيام الأثيوبي بقتل 7 جنود وأحد المواطنين السودانيين، قام الجيش السوداني بالرد وقصف مواقع قوات الجيش الإثيوبي شرقي بركة نورين في الفشقة الصغرى.

كان الجيش السوداني قد أعلن أن الجيش الإثيوبي قد أعدم 7 جنود سودانيين، كانوا أسرى لديه، مشددا أن هذا الموقف الغادر لن يمر دون رد.

توتر بين أثيوبيا والسودان على الحدود

البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني، أكد أن قتل الجيش الإثيوبي للأسرى السودانيين، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

الجيش السوداني وبعد تلك الحادثة قرر غلق معبر القلابات الذي يربط أثيوبيا والسودان.

بدورها علقت أثيوبيا على الحادث وقالت أن الحادثة وقعت داخل الأراضي الإثيوبية بعد توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني تدعمها عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وكانت الخارجية السودانية قد استدعت سفيرها في إثيوبيا للتشاور، كما استدعت السفير الإثيوبي في الخرطوم للاحتجاج على ما قام به الجيش الإثيوبي من إعدام لـ7 جنود ومدني سوداني.