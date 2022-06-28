انت الان تتابع خبر بايدن يطلق رصاصة على نفسه بعد قرار حظر شراء الذهب من روسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف بيتر شيف الخبير الاقتصادي الأمريكي قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بفرض الحظر على استيراد الذهب من روسيا كمن “يطلق رصاصة على نفسه”.

وقال بيتر شيف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن جو بايدن سيطلق رصاصة على نفسه بعد قرار حظر شراء الذهب من روسيا.

وأضاف الخبير الاقتصادي الأمريكي أن القرار سيعقبه عواقب عكسية لأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سيضرب الأمريكيين وليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد بيتر شيف أن الأمريكيين سيضربون أنفسهم وسيدفعون ثمنا أكبر بعد قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بفرض الحظر على استيراد الذهب من روسيا وأن “بايدن” قدم خدمة كبيرة لروسيا بعد هذا القرار.