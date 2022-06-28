انت الان تتابع خبر روسيا تقضي على المرتزقة الجورجيين المتورطين بتعذيب الجنود الروس في أوكرانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو القضاء على المرتزقة الجورجيين المتورطين بتعذيب وقتل جنود روس في مارس الماضي في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة نجحت في تصفية مجموعتي تخريب واستطلاع، تضم 14 أجنبيا، على بعد ثلاثة كيلومترات من مصفاة ليسيتشانسك في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وأضافت الدفاع الروسية أن المجموعة الأولى كانت تضم مواطنين من دول أوروبية مختلفة والمجموعة الثانية ضمت فقط مرتزقة من جورجيا كانوا جزءا مما يسمى بـ”الفيلق الجورجي”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تمتلك كافة المعلومات والتفاصيل عن المرتزقة المتورطين في الإساءة والتعذيب والقتل الوحشي للجنود الروس المكلفين بمهام قتالة في أوكرانيا، وتم العثور عليهم وعقابهم.