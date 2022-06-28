انت الان تتابع خبر الصواريخ الروسية تستهدف ورش مصنع أرتيوم في كييف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو أن القوات المسلحة نجحت في تنفيذ هجوم صاروخي على ورشات مصنع أرتيوم لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ بمنطقة شيفتشينكوفسكي في كييف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها أن أربعة صواريخ نجحت في استهداف ورش مصنع أرتيوم لإنتاج ذخيرة راجمات الصواريخ بمنطقة شيفتشينكوفسكي في كييف يوم أمس الأحد.

وأضافت أن القوات الجوية الروسية استهدفت دمرت ثلاثة صواريح من طراز “جراد” MLRS، ومدفع هاوتزر M-777، ومدفعي هاوتزر جياسينت بأسلحة عالية الدقة.

وأوضحت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة نجحت في تدمير مجموعتي استطلاع عسكرية ضمت 14 متطرفا ومسلحا، الأولى كانت من مواطني دول أوروبي، والثانية تضم مرتزقة من جورجيا.